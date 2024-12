L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su degli intrecci di mercato tra Napoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano la Fiorentina nel mercato di gennaio dovrà sostituire Bove. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Michael Folorunsho del Napoli. Il giocatore azzurro piace ai viola sin dall’estate quando fu proposta agli azzurri un’offerta in prestito con obbligo di riscatto. Sembrava destinato all’Atalanta, ma l’affare poi saltò ed oggi De Laurentiis non intende fare resistenza. Il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro, che la Fiorentina ha messo in conto di spendere per rinforzare quella zona del campo. Il centrocampista accetterebbe di trasferirsi a Firenze per avere più continuità, ma l’asse di mercato può non fermarsi qui. Gli azzurri hanno in lista anche Lucas Martinez Quarta come alternativa a Danilo. Anche Biraghi può essere una soluzione per il Napoli, ma Spinazzola frena tutto, in quanto vuole restare in azzurro e non andare a fare panchina anche in viola.