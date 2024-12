Vieira: “Balotelli sarà disponibile, Vitiniha sta crescendo. Il Napoli gioca per vincere con questa squadra e allenatore”

Come ha vissuto la squadra il cambio di proprietà?

“I giocatori l’hanno preso bene perché ancora una volta porta stabilità ed è importante per chi lavora per il Genoa. Detto ciò noi siamo professionisti e il lavoro ogni giorno non cambia“.

Come sta Vitinha dal punto di vista fisico e mentale?

“E’ in crescita. Si allena bene. Anche quando era entrato contro il Milan, gara difficile, ha lavorato per la squadra. La fiducia dell’allenatore e dei compagni c’è. Ora deve giocare e far vedere il suo talento. Sta crescendo e questo è un bene per la squadra”.

Come sta Balotelli?

“Ha avuto un po’ di febbre, non si è allenato due giorni fa ma ha fatto gli ultimi due giorni e sarà disponibile”.

Qualcuno può recuperare per sabato?

“Ha fatto tutta la settimana di lavoro con la squadra e farà parte del gruppo. Ekhator e De Winter hanno fatto gli ultimi due allenamenti in squadra, ma loro è troppo presto”.

Che Napoli si aspetta sabato?

“Sabato si gioca contro una squadra che cercherà di vincere il campionato. Quando vedi la squadra e l’allenatore che hanno, loro giocano per vincere il campionato. Sarà una partita difficile ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e saremo pronti per questa sfida”.

A Milano mancato il coraggio. Servirà qualcosa di più sabato?

“Non sono d’accordo perché non è mancato coraggio. Bisogna tenere in considerazione l’avversario che abbiamo affrontato. Noi abbiamo giocato con coraggio, abbiamo sbagliato alla fine ma abbiamo meritato il punto. Giocavamo contro una squadra fortissima ma stiamo attraversando un buon momento, giocheremo contro una squadra che lotterà per vincere il campionato e il nostro obiettivo è restare in A. In casa, con i tifosi, saremo pronti per affrontare questa sfida”.