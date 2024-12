Clamoroso quanto scritto su X dal giornalista Gianluca Di Marzio riguardo Kvicha Kvaratskhelia, che potrebbe rientrare nei convocati per la sfida con il Genoa. Il georgiano nella seduta d’allenamento odierna ha svolto quasi tutto il lavoro con i compagni di squadra. Tra questa sera e domani Antonio Conte e tutto lo staff decideranno cosa sia meglio fare per non rischiare di perdere per ancora più tempo il numero 77.