In questi minuti, il Napoli sta svolgendo il suo allenamento quotidiano al fine di preparare la prossima partita di campionato, che sarà in casa del Genoa e si giocherà il giorno sabato 21 dicembre alle ore 18:00. A questo, non è presente il centrocampista André-Frank Zambo Anguissa, che ha svolto solamente allenamento in palestra. Questo, a causa di un leggero stato influenzale che però, non gli impedirebbe di giocare contro i rossoblù.