L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento che vive Leonardo Spinazzola. Secondo il quotidiano Spinazzola è arrivato questa estate a Napoli con grandi aspettative. Il rischio che però il suo acquisto sia un flop è alto, e quindi salvo sorprese è scontato il suo addio nel mercato di gennaio. Spinazzola è arrivato in azzurro da svincolato dalla Roma con tante aspettative ed un curriculum di tutto rispetto. Spinazzola infatti ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa vinti con la Juventus, una Conference League vinta con la Roma e l’Europeo vinto da protagonista con l’Italia. Ma il suo rendimento non ha soddisfatto nessuno, tanto che ha perso posizioni nelle gerarchie, con Mathias Olivera che è diventato il titolare. Dopo la nefasta trasferta di Verona, in cui era titolare ha visto pochissimo il campo, dettato anche dal fatto che Conte ha cambiato modulo, passando alla difesa a 4, che esalta poco le sue caratteristiche