Il Napoli di Conte per la penultima gara in trasferta del 2024, affronterà il Genoa al Ferraris. Per questa partita, l’impianto sarà tutto esaurito, i biglietti che rimangono disponibili sono meno di 150. Per il settore dedicato ai tifosi azzurri, restano disponibili un centinaio di biglietti e circa cinquanta biglietti per i distinti.

La vendita dei biglietti è vietata a chi risiede in Campania.