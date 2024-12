Coppa Italia, la Juventus accede ai quarti dopo un sonoro 4-0 rifilato al Cagliari

La Juventus ha fatto il proprio esordio in Coppa Italia contro il Cagliari; allo Juventus Stadium la squadra allenato da Thiago Motta ha superato agevolmente i sardi con un perentorio 4-0.

Dopo il tonfo in casa contro il Venezia, la Vecchia Signora si presenta a questo appuntamento con un turnover molto risicato e solo al minuto 44 riesce a sbloccare il match con il solito Dusan Vlahovic che realizza un gol da vero attaccante.

Nel secondo tempo con una punizione da trenta metri Koopmeiners raddoppia e la partita si mette in discesa per i bianconeri che calano il poker a fine partita con le reti del figlio d’arte Conceicao e del rientrante Nico Gonzalez che scende nuovamente in campo dopo oltre 2 mesi di stop.

Nel prossimo turno la Juventus affronterà allo Juventus Stadium l’Empoli per un posto in semifinale.