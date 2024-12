L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata all’infortunio di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano l’arrivo di un nuovo difensore in casa Napoli è reso ancor più urgente dall’infortunio di ieri di Buongiorno. L’infortunio del centrale difensivo costringerà dunque il Napoli ad accelerare per trovare il nuovo difensore. Deve essere fatto in fretta perchè nel mese di gennaio il Napoli avrà 3 scontri diretti contro Fiorentina il 4 gennaio, Atalanta il 20 gennaio e Juventus il 27 gennaio. I nomi che piacciono a Manna sono quelli di Luiz Felipe, Danilo e Kiwior, ma il Napoli ha bisogno di liberare posti in lista e quindi cedere. Gli indiziati maggiori sono Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori e Folorunsho