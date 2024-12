L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle novità tattiche legate all’infortunio di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano per Conte si tratta di un problema sicuramente serio. La sua sostituzione è molto complessa: per impatto in marcatura e nel gioco aereo, per leadership e intelligenza tattica, per esplosività atletica, per la difficoltà di batterlo nei duelli, per l’intesa con Rrahmani. Funzionano come un orologio, Conte, però, dovrà ovviamente battezzare una soluzione che limiti i danni sin dalla trasferta di sabato contro il Genoa. In attesa del mercato le ipotesi sono due. La prima: lanciare uno tra Rafa Marin e Juan Jesus, che però ogni qualvolta impiegati hanno mostrato i loro limiti. La seconda è dirottare Olivera al centro, così come gioca con l’Uruguay. Il fatto, però, è che il peso specifico del terzino uruguaiano a sinistra è lo stesso di Di Lorenzo a destra: fondamentali in entrambe le fasi.