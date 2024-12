Bucciantini entusiasta di Neres, le sue parole

Marco Bucciantini ha rilasciato un’intervista a Radio Goal in cui si sofferma sulla prestazione di David Neres contro l’ Udinese: “Neres è stato il giocatore che più ti faceva pensare che potesse succedere qualcosa da un momento all’altro. Neres ha fatto stagioni straordinarie, una in Olanda ed una in Portogallo vincendo campionati con società storiche. Sa giocare molto bene dentro il campo, sa essere sereno quando si infila nel campo. Si avvicina molto a Lukaku per metterlo a proprio agio. Anguissa e McTominay tolgono qualcosa nella circolazione della palla, ma con loro Conte ha trovato un senso di squadra. Il Napoli ha raccolto un segnale potente sabato scorso, la gara di Udine l’ha vinta proprio Conte. Alla fine del primo tempo abbiamo trovato tutti da ridire, ma Conte s’è fidato delle sue impressioni e dei suoi uomini. Questa vittoria gli dà una grande credibilità che lui ha sempre avuto. Gli dà credibilità in città e nello spogliatoio“.