Neres o Politano: la scelta parte dall’avversario

La prestazione convincente di David Neres contro l’Udinese ha creato qualche dubbio nella testa di Antonio Conte, che in futuro dovrà decidere se schierare il brasiliano con Kvaratskhelia o se optare per un approccio più conservativo con Matteo Politano. Ma in base a cosa? Il primo parametro da valutare è il tipo di avversario. Contro una squadra che adotta una difesa alta e lascia spazi dietro, Neres rappresenta la soluzione ideale. La sua velocità e abilità nell’attaccare la profondità possono risultare devastanti, sfruttando eventuali falle nella linea arretrata. Al contrario, se l’avversario tende a chiudersi nella propria metà campo, Politano diventa il giocatore ideale: la sua capacità di dialogare nello stretto, accentrarsi per concludere o creare spazio per il terzino può sbloccare situazioni complicate.

Anche il contesto tattico influisce. Politano, mancino naturale, ha nel tiro da fuori e nella possibilità di accentrarsi una delle sue armi migliori. Neres, più diretto e abituato a puntare l’uomo sull’esterno, garantisce ampiezza e cross rapidi. La scelta, dunque, dipenderà in primis dall’avversario, ma il giusto compromesso può essere l’alternanza: schierare Politano dall’inizio e utilizzare Neres come arma a gara in corso potrebbe essere una strategia vincente. L’esplosività e velocità del brasiliano possono fare la differenza nei minuti finali.