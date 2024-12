Splende la luce di Neres a Udine, i voti dei quotidiani

La serata del Bluenergy Stadium regala al Napoli un David Neres dominante. L’ esterno brasiliano chiamato a sostituire Kvaratskhelia è stato il migliore in campo regalando il vantaggio alla propria squadra (costringe Giannetti all’autogol del 2-1) oltre ad una prestazione di altissimo livello con continui dribbling non facendo rimpiangere il georgiano.

I quotidiani sportivi lo hanno premiato senza ombra di dubbio come man of the match con tanti 7.5 in pagella, tra cui il Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni: “Un fulmine, un uomo volante che spacca la sinistra e semina panico. E occasioni: tre nel primo tempo, poi l’azione in slalom nella ripresa che costa l’autogol di Giannetti. Con classe e caparbietà. L’uomo in più“.

Anche Calciomercato.com non si esige dal premiare l’ex Benfica con un 7.5: “molto ordinato lì a sinistra, le scelte sono sempre corrette. Quando va a puntare Kristensen lo mette perennemente in difficoltà. Poi decide di mettersi in proprio saltando mezza difesa e andando a chiudere l’azione che porta all’autogol di Giannetti“.