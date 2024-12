Udinese-Napoli, le pagelle MN. Gli azzurri fuori sulla lunga distanza. Neres imprendibile e sempre pericoloso.

Il Napoli sbanca Udine e vince con il risultato di 1-3. Gli azzurri hanno disputato una partita a due volti, che ha visto i calciatori cambiare il proprio rendimento a seguito dei vari episodi. Di seguito, le pagelle a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – Non è fortunato in occasione del rigore, dove viene bucato da Thauvin in seguito alla sua respinta. Per il resto della gara, non è praticamente mai impegnato.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Gioca una partita ordinata e con poche sbavature, dove si impegna sia di coprire le fasce, sia di cercare di creare dei presupposti offensivi quando può. Partecipa all’azione del gol dell’1-3.

Amir Rrahmani 6 – Nel primo tempo regge bene gli attacchi dei friulani, quando i partenopei sono sembrati molto in difficoltà. Nella ripresa deve solo gestire ed impedire che avvengano dei grattacapi di troppo.

Alessandro Buongiorno 6 – Non inizia bene la gara, venendo messo in difficoltà dallo scomodo Lucca. Cresce alla lunga distanza, dove torna ad essere l’imperioso centrale che risulta essere abitualmente.

Mathias Olivera 6 – Gioca la sua tipica partita generosa e inesauribile. Non sbaglia nulla in difesa e quando può si propone con qualità davanti, talvolta creando dei presupposti interessanti per il gol.

André-Frank Zambo Anguissa 7 – La sua prestazione è la fotografia di questa sfida, un primo tempo ombroso ed un secondo battagliero. Chiude i giochi con un gol figlio di una bellissima giocata collettiva. Rete che gli era stata negata da Sava nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il giusto premio per una partita dove ha speso tante energie ed è cresciuto tantissimo tra primo e secondo tempo.

Stainslav Lobotka 6 – Commette un’ingenuità in occasione del rigore concesso ai friulani, dove allarga troppo il braccio su un cross di Zemura. Dopo un avvio difficile, cresce nella ripresa, dove diventa più sicuro e non sbaglia quasi mai.

Scott McTominay 6,5 – Gioca una prima parte di gara negativa, dove non riesce mai a trovare il suo spazio. In avvio di ripresa trova con un meraviglioso filtrante Lukaku, andato poi a rete. L’episodio, gli permette di crescere e di diventare più propositivo, così da poter dare una sua impronta.

Matteo Politano 6 – Sbaglia molte scelte quando ha possibilità di giocare. Cresce come tutti i compagni nella ripresa, anche se non sempre riesce a risultare incisivo. Da apprezzare il suo impegno e sacrificio.

Romelu Lukaku 6,5 – È spesso isolato, ma quella volta in cui nel primo tempo gli capita una grande occasione per lanciare Neres in porta non è preciso. Riesce a pareggiare i conti con un gol che è un mix di velocità e fisicità, eseguendo il suo dovere da attaccante. Talvolta, le partite si giocano su pochi palloni, e quel che conta è finalizzarli, così da poter scacciare i fantasmi e i chiacchiericci. Da questo momento, riesce a rendere meglio.

David Neres 7 – Ha il duro compito di rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia, ottenendo un risultato molto importante. Specie nei primi minuti di gara riesce spesso a sfuggire dalle grinfie degli avversari grazie alla sua velocità. Alla distanza viene capito e limitato, ma riesce sempre a risultare incisivo ed un pericolo. È lui a propiziare l’autogol dell’1-2 che scioglie la tensione di una partita che sembrava non volersi mai sbloccare.

SOSTITUZIONI

Giovanni Simeone 6,5 – Entra bene, servendo un pallone delizioso ad Anguissa che è poi valso l’1-3. Anche nei minuti successivi si fa notare per la sua ottima applicazione.

Cyril Ngonge s.v. –

Giacomo Raspadori s.v. –

Billy Gilmour s.v. –

All. Antonio Conte 6,5 – Partita a due facce per i partenopei. Ad un primo tempo a tratti agonizzante, è seguita una ripresa dove si è vista una squadra carica e vogliosa. Ne è venuta fuori una partita maschia e combattuta, risolta alla lunga distanza. C’è ancora da riparare, ma gli azzurri possono dire di aver risposto non solo alle due sconfitte rimediate contro la Lazio, ma anche a chi ha accusato i suoi di non essere in grado di tirar fuori delle reazioni di spirito una volta in cui un episodio gira a sfavore. Anche su quest’aspetto c’è da lavorare, perché la reazione non è arrivata immediatamente, ma in questo pomeriggio c’erano tutti i presupposti per una nuova debacle, che avrebbe aperto enormi polemiche.