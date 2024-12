L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su David Neres, titolare nella gara di oggi contro l’Udinese. Secondo il quotidiano ci sono almeno cinque motivi validi per ritenere Neres il sostituito ideale di Kvaratskhelia. Il primo è la qualità nel cross e nell’ultimo passaggio, quella tanto invocata da Conte dopo la sconfitta contro la Lazio. Il secondo motivo è l’esperienza internazionale. Neres vanta 49 presenze in Champions condite da 9 gol e 10 assist. Insieme a Lukaku forma la coppia d’attacco della A con più presenze in Champions, 94 con 30 gol realizzati. Certo, non si vince con il curriculum, ma con talento e leadership. L’ultimo fattore che fa di Neres un giocatore speciale è lo sprint, il brasiliano è il giocatore più veloce nella rosa azzurra.