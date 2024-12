L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile scelta di mister Conte di schierare David Neres al posto di Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano oggi per la partita contro l’Udinese, Antonio Conte punterà su Neres. Quindi l’attacco sarà composto da Politano a destra, Neres a sinistra, al centro Romelu Lukaku. L’attacco dunque che Conte proporrà senza Kvaratskhelia infortunato sarà inedito. Sarà la prima vera volta senza il georgiano dopo la gara col Lecce quando partì dalla panchina. Politano e Neres due brevilinei che scorteranno le sponde e gli spazi di Lukaku in area di rigore o sulla trequarti. Coppia d’esterni nuova, mai tutti insieme dall’inizio, con caratteristiche differenti, ma molto simili. Kvaratskhelia era altro con i suoi 183 centimetri che lo rendono un esterno più prestante. Il brasiliano sfrutterà i dribbling, la rapidità, l’estro e la fantasia. Per la seconda da titolare in campionato Conte gli chiederà anche recuperi e attenzione in difesa.