L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla conferenza stampa di ieri di mister Conte. Secondo il quotidiano Conte ieri è stato estremamente serio ed a tratti telegrafico, per presentare Udinese-Napoli con una conferenza stampa di 8 minuti appena. Ieri il mister ha mostrato estrema concretezza, nessuna voglia di scherzare e tanta concentrazione. Quasi a dire: dopo due sconfitte con la Lazio, lasciamo che a parlare siano i fatti. Una chiacchierata senza fronzoli che apre il fronte a delle riflessioni ovvero che Conte ed il Napoli siano già proiettati sull’impegno in programma oggi alle 18; Conte in pieno clima partita e campionato; Napoli chiamato a una reazione dopo le due sconfitte in pochi giorni con la Lazio, costate sia i quarti di finale di coppa ma anche il primo posto dopo nove giornate consecutive.