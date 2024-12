Qualificazioni Mondiali – Sorteggiati i gironi, le avversarie dell’Italia dipenderanno dall’esito della Nations League

Questa mattina si sono svolti a Nyon i sorteggi per le qualificazioni ai mondiali del 2026, con i vari gironi. Sorteggiata anche l’Italia del ct Luciano Spalletti, ma tutto è ancora da decidere, questo perché tutto dipende dall’esito della sfida di Nations League che si terrà a marzo contro la Germania. Nel caso in cui gli azzurri dovessero vincere contro i teutonici verrebbe inserita nel girone A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta finirebbe nel girone I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldovia.