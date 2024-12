Genoa-Napoli – Da sabato 21 in vendita i biglietti, trasferta vietata ai residenti in Campania

Da sabato 21 dicembre saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita tra Genoa e Napoli al Ferraris. Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere le modalità di acquisto dei biglietti, che non potranno essere acquistati a chi è residente in Campania. Queste le modalità di acquisto:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre 2024, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

La vendita dei tagliandi, in qualsiasi settore, è vietata ai residenti nella Regione Campania, così come stabilito dalle autorità competenti.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 20 dicembre 2024.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 30,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Si segnala la chiusura del casello Genova Nervi. L’unico casello fruibile è Genova Ovest. L’aera parcheggio riservata ai tifosi ospiti è collocato alla Marina Fiera di Genova (tensostruttura).

L’apertura dei gate è prevista alle ore 15:00.