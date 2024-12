Olivera: “Troppo rumore intorno a Lukaku! Sta facendo un lavoro straordinario per tutta la squadra”

Il difensore del Napoli, Mathías Olivera, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del momento delicato che la squadra sta attraversando. Durante l’intervista, ha analizzato le difficoltà di Romelu Lukaku e discusso le possibili strategie per rilanciare il gioco degli azzurri.

Riguardo Lukaku: “Si vince e si perde tutti insieme. Si sta facendo troppo rumore intorno a Lukaku, che è diventato il calciatore su cui puntare il dito.Romelu sta facendo un lavoro straordinario per la squadra, per gli esterni e per i centrocampisti.“

Sul momento del Napoli: “Credo che questa doppia sconfitta con la Lazio abbia fatto male al Napoli, ma anche alla tifoseria. Se la produzione offensiva non è eccellente, è perché gli avversari sanno che si basa molto sul lancio su Lukaku e corrono ai ripari braccandolo.”

Sull’assenza di Kvara e la possibilità di vedere Neres: “Il Napoli ha molte opzioni davanti. Si può giocare anche con due punte. Conte ha il suo schema di gioco e troverà le soluzioni per far ripartire la squadra nel modo giusto.”