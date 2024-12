Di Marzio: “L’agente di Alex Meret è stato a Castel Volturno, le parti sono sempre più vicine alla fumata bianca”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha scritto sul proprio sito web per quanto riguarda il possibile rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’insider è in corso un incontro tra l’agente del calciatore, Federico Pastorello e il Ds azzurro Giovanni Manna per discutere i termini dell’accordo, considerando il contratto in scadenza a giugno 2025. Dopo che le parti si erano già incontrate lo scorso ottobre, questa volta la stretta di mano sembra sempre più vicina, con l’estremo difensore friulano ex Udinese che sarebbe pronto a rinnovare fino al 2027 o il 2028.