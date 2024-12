Gilmour a Crc: “Siamo infelici della doppia sconfitta contro la Lazio, ma siamo già pronti per l’Udinese. L’identità partenopea? Forte come quella scozzese”

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Radio Crc, emittente ufficiale del club. Si è parlato a proposito del suo ambientamento a Napoli, del suo rapporto con Antonio Conte, oltre che della doppia sconfitta rimediata contro la Lazio. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Cosa hai sentito dell’identità partenopea, è forte come quella scozzese? Sì, è un’identità molto forte e l’ho percepita immediatamente, così come lo è quello scozzese”.

“Quali sono stati gli aspetti più e meno semplici per adattarsi in questo ambiente? Sono qui da tre mesi e mezzo. Non è facile trasferirsi in un paese nuovo, imparare la lingua… si tratta di cambiare il più velocemente possibile e far bene in tutti gli aspetti per aiutare i compagni. Una parola in italiano? Bravissimo! Forza Napoli!”

“Quali sono gli aspetti che ti hanno colpito di più delle partite italiane? Sono state partite dure dal punto di vista dell’organizzazione. Questo è il motivo per cui si lavora per assicurare il maggior numero di punti ai tifosi e alla squadra e così progredire”.

“Hai conosciuto Conte al Chelsea, com’era la situazione lì? Mi sono allenato con la prima squadra più di una volta, ho conosciuto lì il mister ed è stata un’esperienza importante nella mia crescita. Il calciatore più iconico di quel Chelsea era Fabregas, con lui ho parlato ed ho avuto modo di crescere”.

“L’esperienza al Brighton sotto De Zerbi? Sicuramente mi ha cambiato giocare con lui. Ho ricevuto quegli insegnamenti e modo di giocare che mi hanno evoluto. È stato sicuramente importante essere allenato da lui”.

“Ci sono punti in comune tra Conte e De Zerbi nel modo di allenare? Sì, chiedono sempre il massimo. Sono top manager e possono dare tantissimo alla crescita di un calciatore”.

“Come avete analizzato la doppia sconfitta contro la Lazio? Siamo molto infelici delle due gare giocate contro la Lazio. Abbiamo analizzato la partita con il mister per capire come stare meglio in campo e così aiutarci e migliorare il livello delle partite. Ma siamo positivi nel migliorarci e così ritrovare i migliori risultati”.

“La partita contro l’Udinese, come la state preparando? Nello stesso modo di sempre, cercando di lavorare al massimo. Ci sentiamo pronti e vogliamo tirar fuori il massimo per fare una prestazione importante”.

“Chi è più napoletano tra te e McTominay? Scott è più avanti nel processo (ride, ndr). Studiamo l’italiano anche qui a Castel Volturno, e lo facciamo attraverso delle canzoni. Amiamo il rap ed ascoltiamo le canzoni di Geolier. Ne ascoltiamo particolarmente due o tre, per la prima volta siamo stati invitati da un tassista che ci ha dato la possibilità di apprezzarle”.