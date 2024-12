Ad Udine attacco nuovo – Servono i tre punti per ricominciare il percorso

Ad Udine il Napoli va per vincere.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “La sua, finora, è stata una vita azzurra da cambio sistematico: convocato 14 volte, subentrato 12, unico esemplare dal 1′, in panchina con l’Inter. Però, beh, in Coppa Italia ha dettato legge quando è partito dall’inizio: gol e assist nei sedicesimi con il Palermo, il solo a creare pericoli contro la Lazio all’Olimpico (in tandem con Simeone). A inizio stagione, Conte lo ha schierato a destra ma dalla Juve in poi è diventato l’alter ego di Kvara a sinistra: dentro sette volte per Khvicha e cinque per Politano. È andata così. Ed è così che andrà sabato con l’Udinese: il tridente sarà Politano-Lukaku-Neres”.