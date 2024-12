Zerbin, l’entourage: “Futuro? Chiederà di giocare altrove, a Napoli sono più forti di lui”

Quest’oggi Furio Valcareggi, membro dell’entourage del calciatore del Napoli Alessio Zerbin, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal.

Il procuratore, riguardo il futuro del calciatore novarese, si è espresso così: “Alessio può chiedere di giocare altrove, il Napoli è pieno di calciatori troppo più forti di lui. Io e Marinelli, il suo agente, abbiamo trovato un accordo con Manna“.

Valcareggi, inoltre, ha dato alcune informazioni sulle squadre interessate a Zerbin: “Lecce? Corvino è un amico ma non ha chiesto il calciatore all’agente. Il Monza potrebbe essere interessato, piace molto a Nesta. Alessio è in forma, lo ha detto anche Conte. Troveremo una soluzione per lui”.