Ismajli, l’intermediario: “Poteva arrivare a gennaio al Napoli. Ecco cosa può servire a portarlo in azzurro”

Serxhio Mezi, intermediario di Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli e della Nazionale albanese, è stato intervistato dalla testata giornalistica Tribuna.com.

A Mezi, dopo le numerose voci di mercato riguardo la scorsa finestra invernale, sono state poste diverse domande sul mancato trasferimento dell’albanese al Napoli. Lui risponde così: “È da un anno che parlo con il Napoli. Lo scorso anno il giocatore sarebbe già potuto arrivare a gennaio, ne ho parlato anche con il direttore Meluso e ho lavorato a questo trasferimento insieme a Ciro Palermo. Ora non so se l’affare andrà in porto, ma De Laurentiis è amico di Corsi e questo potrebbe servire nella trattativa tra le due società”.