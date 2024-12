Infortunio per Kvaratskhelia dopo la Lazio: questo il bollettino della società

Brutte notizie in casa Napoli. Nel corso del match con la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.

Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo. Come riporta S.O.S Fanta lo stop previsto per il georgiano dovrebbe essere di circa 20-30 giorni. La possibilità di vederlo direttamente nel 2025 è molto concreta.