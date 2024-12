L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Napoli è alla ricerca di rinforzi in vista del mese di gennaio. Il club azzurro vorrebbe portare alla corte di Conte giocatori in grado di allargare la rosa a disposizione del mister. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando diversi profili. A tal proposito il Napoli starebbe trattando con l’Empoli per un doppio colpo a gennaio. I profili indicati sono il difensore Ardian Ismajli, ed il centrocampista Jacopo Fazzini. Si tratta di due giocatori che il Napoli sta seguendo da tempo e che già nella scorsa estate aveva provato a portare in azzurro. Due giocatori che potrebbero riempire alcune lacune dell’organico azzurro. Sembra però difficile che la compagine toscana li lasci partire entrambi già a gennaio.