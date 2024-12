L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen, al netto dei problemi fisici, sta facendo molto bene con la maglia del Galatasaray. Il giocatore nigeriano sta segnando con regolarità ed è diventato l’idolo dei tifosi. Il bomber nigeriano è di proprietà del Napoli. Nel suo contratto è presente una clausola fissata a 81 milioni per l’inverno, mentre in estate scenderà a 75 milioni. Soldi che il Napoli spera d’incassare per poter aggiustare le proprie casse. Non c’è un grande budget, a meno che non si incasseranno i soldi della clausola di Osimhen. Il Psg, viste le difficoltà, potrebbe ripensarci e tornare alla carica. E c’è anche il Manchester United che potrebbe essere pronto a mettere sul piatto Joshua Zirkzee. Ma al momento tutto tace.