L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Antonio Conte ha chiesto rinforzi per il prossimo mercato di gennaio. La società non si tirerà indietro, ma è improbabile che il club possa spendere di nuovo una cifra alta dopo lo sforzo di questa estate dove non sono stati risparmiati investimenti nonostante l’assenza Champions League. L’allenatore del Napoli ha dato il via libera all’arrivo di Joshua Zirkzee per la prossima sessione invernale di mercato. L’attaccante non sta convincendo nel Manchester United e vedrebbe bene un ritorno in Italia dopo l’ottima parentesi dello scorso campionato con la maglia del Bologna. Conte già questa estate avrebbe voluto puntare su Zirkzee ma i costi erano proibitivi.