L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabili novità di formazione in vista della gara contro l’Udinese. Secondo il quotidiano David Neres ha avuto un grande impatto dal suo arrivo in Italia ovvero circa 230 minuti giocati un gol e tre assist. Poi da quando è stato impiegato sul lato sinistro ha perso un pò di brillantezza. L’ottima prova della serata amara di Coppa potrebbe aver portato Conte ad una decisione: sabato contro l’Udinese potrebbe anche cominciare dall’inizio nel tridente. Potrebbe giocare a sinistra al posto di Kvaratskhelia, lasciando inalterato l’equilibrio difensivo garantito da Politano, o a destra con Kvaratskhelia, per provare ad aumentare il tasso offensivo.