L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano i problemi offensivi del Napoli e la tendenza a puntare più che altro su due cambi in attacco ovvero Neres e Simeone hanno aperto alla possibilità di intervenire sul mercato anche in attacco. Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge, che da settembre hanno giocato con il contagocce sono in partenza, e dunque possono salutare entrambi. Gennaio comincia a somigliare sempre più al mese di una possibile cessione per risolvere i problemi della squadra negli ultimi trenta metri. Hanno entrambi richieste ed estimatori, potrebbero entrambi ispirare scambi e movimenti. Questo perchè Conte cerca più qualità nella rifinitura e più precisione sottoporta, ma per il momento deve trovare soluzione alternative.