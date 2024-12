Meret in conferenza: “Affrontato una grande squadra, possiamo fare di più”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni post gara contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“Abbiamo giocato una buona partita nel complesso, abbiamo tenuto il possesso della palla per la maggior parte della gara e abbiamo creato delle occasioni. Non abbiamo avuto lucidità e cinicità, la Lazio è stata brava a utilizzare le loro opportunità. Bisogna essere cattivi, il modo è quello giusto da inizio gara, li abbiamo tenuti lì ed eravamo lì anche sulle seconde palle.

La loro ripartenza ci ha fatto male, rimaniamo con la testa alta; forse non segniamo molto come le altre squadre, però abbiamo giocato delle buone gare nonostante qualche rete in meno. Dobbiamo migliorare in allenamento. Abbiamo affrontato una grande squadra, siamo amareggiati per la sconfitta, perchè abbiamo giocato bene e bisogna continuare su questo percorso perchè è quello giusto. Possiamo fare di più, vogliamo vincere dalla gara successiva”.