DAZN – Conte: “La strada è giusta, c’è tanto da fare”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn alla fine di Napoli-Lazio. Queste le sue parole:

“La gara di oggi ci ha detto che la strada che stiamo percorrendo per lavorare è giusta. Nel nostro concetto è presente la voglia di pressare l’avversario e fare la gara, dobbiamo di certo crescere. Raggiungiamo quasi sempre l’area avversaria e alla fine ci manca sempre l’ultimo passaggio, è capitato anche altre volte. Non sono rammaricato per la loro partita, hanno fatto il possibile contro una squadra forte che si trova nelle zone alte non per sbaglio.

La Lazio non è di breve durata, la nostra strada è questa, è normale che durante questo percorso si può cadere e può essere che si cadrà ancora. Bisogna essere più dote negli ultimi 30 metri.

Le ripartenze sono necessarie se preferisci non far giocare l’altra squadra, si deve essere pronti. Fa parte del percorso della maturità, io preferisco una squadra attiva, e non passiva che resta lì a chiudersi e difendere; il cammino sta seminando dei frutti importanti. C’è tanto da fare, sono solo cinque mesi che abbiamo cominciato. Non rivediamo le nostre idee, non mi piace guardare la squadra docile, mi piace che pressi la squadra che ha di fronte. I calciatori che hanno qualità devono fare di più”.