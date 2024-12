L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione legata alla cessione definitiva di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il tema Osimhen sarà nuovamente uno dei più caldi dell’estate 2025, come successo per l’estate scorsa. Sul nigeriano ci sarebbero tanti club interessati, tra cui la Juventus. Giuntoli è da sempre un grande estimatore del nigeriano, ma per acquistarlo dovrebbe pagare la clausola di 75 milioni ed il Napoli non sembra interessato a fare sconti. Oltre alla Juventus sull’attaccante ora al Galatasaray ci sarebbero anche Manchester United e Paris Saint Germain. Se arrivassero subito i soldi della clausola il Napoli potrebbe investirli già nel mercato di gennaio con Kiwior, Dorgu e Fazzini come obiettivi principali.