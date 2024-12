L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano per i prossimi mercati il Napoli ha già individuato due profili ovvero Jaka Bijol dell’Udinese e Kenneth Taylor dell’Ajax. La priorità azzurra in questo momento però è rappresentata da Patrick Dorgu del Lecce. Il club salentino valuta l’esterno danese circa 40 milioni, il Napoli si spingerebbe fino a 30/35. Il Napoli vorrebbe evitare aste e per questo vorrebbe accaparrarselo già nel mercato di gennaio per giugno. Il Napoli è già attivo sul mercato perchè già sa che con l’Europa serve rinforzare l’organico.