L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il club azzurro vuole rinforzare il reparto difensivo. Per questo Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis sono già al lavoro. Tra i giovani, piace Jakub Kiwior, 24 anni, centrale polacco dell’Arsenal, dove quest’anno ha trovato poco spazio. Non è l’unico profilo monitorato. Piace anche Diego Coppola, 20 anni, titolare nell’Hellas Verona e pilastro dell’Under 21. Un’alternativa interessante arriva dalla Repubblica Ceca ovvero Martin Vitik, 21 anni, dello Sparta Praga. Difensore solido, ha già segnato 3 reti in 12 partite di campionato. Tra i profili esperti, invece, c’è quello di Danilo: il brasiliano gioca poco alla Juve ed è in scadenza a giugno, ma Giuntoli per il momento l’ha bloccato. Fa parte anche lui dei nomi sondati dal Napoli, che dovrà far partire qualcuno se vorrà inserire il nuovo difensore centrale nella lista, per questioni di lista.