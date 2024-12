L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un incontro tenutosi ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo il quotidiano Una lezione di vita. È così che De Laurentiis ha commentato l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Niente drammi, men che mai processi. La scelta di dare spazio a tutte le seconde linee contro la Lazio è stata condivisa tra tutti. Questo però lascia presagire che ci siano delle novità di mercato in arrivo. Anche perché a Roma ieri c’è stato un summit di mercato tra i dirigenti del club. Infatti il ds azzurro Manna è rimasto in città e al mattino si è presentato nella sede del club a piazza Venezia. Occasione perfetta per fare il punto della situazione con De Laurentiis e con l’ad Andrea Chiavelli. E per pianificare le prossime strategie in sede di campagna acquisti.