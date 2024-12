Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: rivoluzione totale per Conte!

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia che vede affrontarsi il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Marco Baroni. Per entrambi i mister ampio turnover in vista della sfida di domenica al Maradona tra le stesse compagini. Mister Conte dà spazio a chi in questo periodo dell’anno ha giocato meno, come Ngonge, Simeone, Neres e Raspadori. Dall’altra parte spazio a Dele-Bashiru, Noslin e altri giocatori con poco minutaggio tra campionato ed Europa League come Mandas e Tchaouna. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Caprile; Zerbin; Rafa Marin; Jesus; Spinazzola; Folorunsho; Gilmour; Raspadori; Neres; Ngonge; Simeone

Lazio – Mandas; Lazzari; Patric; Gigot; Hysaj; Rovella; Dele-Bashiru; Tchaouna; Pedro; Zaccagni; Noslin