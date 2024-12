Lazio-Napoli 3-1: azzurri fuori per demeriti propri dalla Coppa Italia

Finisce il match valevole per gli ottavi di Coppa Italia Lazio-Napoli 3-1, dove gli azzurri con turnover completo, non sono riusciti a sbancare l’Olimpico. Conte ha deciso di schierare le seconde linee per far rifiatare i suoi titolarissimi, ma i suoi calciatori hanno concesso troppo alla squadra laziale che è riuscita ad approfittarne più volte durante la partita. Gli azzurri nel primo tempo nonostante lo svantaggio, hanno cercato di riacciuffare il pareggio, ma il terzo gol della Lazio arrivato all’inizio del secondo tempo, ha completamente tagliato le gambe ai partenopei per una possibile rimonta. A nulla sono serviti i cambi di Conte dal 71esimo in poi, che non hanno dato la giusta sterzata alla partita, dove la Lazio ha poi gestito senza troppi rischi.