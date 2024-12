Finisce il primo tempo del match di Coppa Italia di ottavi di finale 2 a 1 per la Lazio contro il Napoli. Azzurri troppo molli in difesa e i biancocelesti ne approfittano per imbucare la difesa partenopea. Ottima la reazione del Napoli dopo il primo svantaggio, subito pareggiato e dopo il secondo dove il portiere laziale Mandas si supera sul tiro sottoporta di un Simeone molto combattivo.