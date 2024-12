Sky – Lazio-Napoli, le ultime di formazione: Conte stravolge tutto, Baroni ne cambia 6. I dettagli

La redazione di Sky Sport ha reso note le ultime di formazione a proposito della partita di Coppa Italia Lazio-Napoli, in scena domani giovedì 5 dicembre alle ore 21. Antonio Conte è pronto a cambiare ben 11 elementi rispetto alla sua tipica formazione titolare, lasciando spazio alle alternative. La sua proposta è quella di un 4-2-3-1 che può variare in 4-3-3 in base alla posizione in campo di Giacomo Raspadori. Partiranno titolari anche i poco utilizzati Michael Folorunsho, Rafa Marin, Juan Jesus e Alessio Zerbin, dato per terzino destro. Situazione diversa in casa Lazio, dove Marco Baroni sostituirà 6 elementi. Recupera Marusic in difesa, mentre in attacco il riferimento avanzato sarà Noslin, con alle spalle Tchaouna, Pedro e Zaccagni.

LAZIO (4-2-3-1, probabile formazione): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni

NAPOLI (4-2-3-1, la probabile formazione): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Conte