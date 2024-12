Lobotka a Crc: “Vi svelo qual è il mio ruolo in campo. Inter e Juventus sono le più forti della Serie A. Conte? Lavora molto sui dettagli”

Stanislav Lobotka, calciatore del Napoli, è stato intervistato da Radio Crc, emittente ufficiale della Ssc Napoli. Si è parlato di tanti argomenti, come la sua posizione in campo, del lavoro di Antonio Conte e della doppia sfida che verrà contro la Lazio. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il tuo ruolo in campo? Il mio ruolo è bilanciare difesa e attacco, restringere gli spazi per gli avversari e creare occasioni oltre che stare vicino ai compagni di squadra. Soprattutto, di filtrare le occasioni avversarie”.

“Quali sono le difficoltà maggiori di raggiungere questo livello di gioco? È stato un percorso fatto con l’obiettivo di dare sempre il massimo per la squadra, di essere sempre con la testa nel gioco e gioire di giocare a calcio come facevo da ragazzino, soprattutto di aiutare l’allenatore e la squadra e fare tutto nel momento giusto”.

“Come fai ad essere uno dei calciatori che corre di più in Serie A? Un segreto è la preparazione estiva di Conte, che è molto dura. Al momento sento che mi abbia dato tante buone cose ed ho una migliore mentalità. Sono più focalizzato nel gioco e mi sento migliorato fisicamente. Ci sono aspetti collaterali come mangiare in modo corretto”.

“Quali sono i segreti della difesa? È il lavoro che paga. Conte ci spiega come difendere, attaccare e lavorare sui minimi dettagli. È incredibile come prepara le partite e ci porta a queste. Ci ha cambiato come mentalità”.

“Anguissa e McTominay sono i tuoi migliori compagni di reparto? Lo vedremo a fine stagione. Stiamo giocando bene, anche Gilmour ha fatto bene quando ero infortunato. Avere giocatori forti a disposizione è fondamentale ed al momento sono in uno dei migliori della mia carriera”.

“Come Conte lavora nel preparare le partite? Per me Conte è il tecnico che ho visto più lavorare su dettagli offensivi e difensivi. Lavora molto sulle peculiarità degli avversari, spiega passo dopo passo come pressare, attaccare e giocare sugli avversari. Questo facilita l’approccio alle gare”.

“Lazio-Napoli, che esame può essere questa doppia sfida? Li ho visti giocare, giocano molto bene. Non saranno facili da affrontare soprattutto all’Olimpico, sanno gestire bene il pallone e attaccare. Noi però vogliamo passare il turno. Non sarà facile nemmeno giocare a Napoli”.

“Quali sono le squadre più forti in Serie A? Ci sono tante squadre contro cui non è facile giocare in Serie A. Ognuna ha le sue peculiarità e non è semplice da affrontare. Le più difficili che ho giocato sono state contro Inter e Juventus, in questo momento sono le più forti. Contro l’Atalanta non c’ero. Sono una squadra molto forte, ma la percezione quando sei in campo è diversa”.

“Quale calciatore ti ha ispirato maggiormente? Penso che sia Ronaldinho quando giocava al Barcellona, e con lui Xavi e Iniesta. Guardavo sempre la squadra di Guardiola e questi calciatori. Hamsik mi ha migliorato tanto, giocava semplice e per la squadra. Parlava poco, ma è sempre stato un grandissimo leader in campo e questo è stato importante per la crescita e per capire come essere un leader in campo”.

“Come ti trovi in città? Sono qui da 5 anni. Napoli è ormai una seconda casa. Mi piace la mentalità partenopea, mi sento il benvenuto così come la famiglia è sempre ben accolta ed ho tanti amici napoletani. Vivere a Napoli è diverso che vivere in altre città italiane, quindi una mia parte si sente napoletana. Non dimenticherò la città, i tifosi e la sua gente”.