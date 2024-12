Alex Meret è finito nel mirino dell’Inter.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i neroazzurri vorrebbero provare ad inserirsi per il portiere friulano, il cui rinnovo di cui si era parlato in questi mesi non si è ancora definito. Inzaghi vorrebbe un altro portiere per essere competitivi al massimo su tutti i fronti e Meret potrebbe avere l’esperienza giusta.