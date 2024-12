Giacomo Raspadori e il Napoli potrebbero dividersi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il calciatore sta avendo poco spazio con Conte e potrebbe dire addio. Sulle sue tracce da tempo c’è la Juventus, a cui gli azzurri sono legati per l’interesse su Danilo: non a caso non sarebbe da escludere uno scambio Danilo-Raspadori con i bianconeri nella finestra di gennaio. L’intento di Conte è quello di rinforzare la difesa.