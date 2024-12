CorrSport – Cambio totale rispetto al Torino per Conte: chance anche per Rafa Marin, Folorunsho e Zerbin

Sono previsti undici cambi in Coppa Italia per Conte domani contro la Lazio.

Praticamente un’altra formazione per il tecnico salentino secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. In porta Caprile e in difesa toccherà a Rafa Marin con Juan Jesus, Spinazzola e probabilmente anche Zerbin. A centrocampo dal 1′ anche Gilmour e Folorunsho mentre in attacco quattro pedine del calibro di Neres, Raspadori, Ngonge e Simeone da prima punta. Un Napoli in veste completamentre diversa che vorrà passare il turno e superare i biancocelesti, da affrontare anche domenica sera al Maradona.