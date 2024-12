L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano in due anni si è passati dal tutto per lei invocato da Spalletti al tutto per uno, ovvero tutto il gruppo per mister Conte. L’immagine che rappresenta al meglio questo concetto di gruppo si vede al goal di Scott McTominay, con il mister sommerso dagli abbracci di tutta la squadra. E’ questo il simbolo della forza e dell’unione della squadra, che più passa il tempo sembra onorare sempre di più il concetto di squadra. E’ un organico con un corpo ed un’anima, una squadra che ha fame e pronta a buttarsi nel fuoco per il suo allenatore. La squadra corre, ringhia, si sacrifica, è sicura mai presuntuosa ed è in testa da due mesi, ovvero da nove giornate consecutive. Un primato dato anche dalla grande solidità difensiva, seconda in Italia solo alla Juventus per clean-sheet, un successone, considerando la fase difensiva dello scorso anno.