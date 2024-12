L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto tattico portato da Conte in queste ultime partite. Secondo il quotidiano il Napoli nella gara contro il Torino ha messo in luce alcune novità tattiche. Dall’Inter la strategia è cambiata: dal 4-2-2-2 al 4-3-3, con McTomiany più sulla linea mediana e Politano e Kvaratskhelia larghi, così da isolare gli uno contro uno con i terzini, creando spazi per le discese di Olivera e Di Lorenzo. Con l’Inter, però, Politano ha dovuto più che altro marcare Bastoni, mentre l’ampiezza è stata decisiva sia con la Roma sia con il Torino. E poi oltre al tridente puro, Conte ha disegnato un tridente di supporto con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Anguissa, libero di svariare. Non è un caso che con il Torino e con la Roma i tre giocatori abbiano avuto molta visibilità nella trequarti avversaria. Con la Roma il capitano ha ispirato il gol di Lukaku. E che domenica Olivera è entrato in tutti i momenti salienti: ha iniziato l’azione del gol; e nel secondo tempo ha sfiorato il bis di testa su cross di Politano e poi ha lanciato i contropiede finali di Simeone e Neres. I due tridenti più le invasioni di McTominay per invertire la tendenza realizzativa, per una maggiore concretezza.