Cristiano Giuntoli intervenuto ai microfoni di Sky Sport all’evento Gran Galà del Calcio AIC:

Danilo al Napoli? “È il nostro capitano e ce lo teniamo stretto. Siamo ancora corti in difesa. Non abbiamo parlato di niente, né con Danilo né con il Napoli. Il nostro obiettivo per gennaio è quello di non cedere nessuno e di prendere un giocatore in difesa”.