Torino-Napoli: Prima sfida in panchina tra Vanoli e Conte

Per la prima volta, Paolo Vanoli e Antonio Conte si troveranno faccia a faccia in una sfida dalla panchina. L’occasione sarà Torino-Napoli, uno dei match chiave della 14ª giornata di Serie A. Per Vanoli, sarà anche il debutto da allenatore contro il Napoli, un banco di prova importante.

Antonio Conte, invece, è a un passo da un traguardo significativo: le 350 panchine in campionati professionistici italiani. Attualmente a quota 347, il tecnico salentino ha collezionato 207 vittorie, ma è vicino anche a una statistica meno positiva, con 49 sconfitte all’attivo. Una sconfitta contro il Torino lo porterebbe infatti a toccare, suo malgrado, quota 50. Certamente Conte farà di tutto per evitarlo.

Va però sottolineato che contro il Torino Conte ha un bilancio quasi impeccabile: in dieci incontri da allenatore non ha mai perso, con otto vittorie e due pareggi. Le sue ultime otto sfide contro i granata si sono concluse tutte con successi. Gli unici due pareggi risalgono ai tempi in cui allenava il Siena in Serie B, con l’ultimo datato 7 maggio 2011, uno spettacolare 2-2.