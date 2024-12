Sky – Napoli monitora la situazione Danilo: contratto in scadenza nel ’25 e la stima di Conte

Esperienza e qualità al servizio della difesa del Napoli, il brasiliano Danilo potrebbe rafforzare ulteriormente quello che è già uno dei reparti più solidi della rosa partenopea. Come rivela l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, Manna si starebbe muovendo per portare il difensore bianconero all’ombra del Vesuvio, fiutando l’affare in virtù della vicina scadenza di contratto del brasiliano.

Danilo starebbe riflettendo sull’opzione Napoli, dal momento che lo spazio alla Juventus per lui sembrerebbe chiuso dalla titubanza dell’allenatore Thiago Motta nel suo impiego, nonostante la centralità nel precedente progetto di Max Allegri. In più, Antonio Conte avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, senza mai nascondere apprezzamenti nei confronti del difensore del numero 6 bianconero.

La sensazione, però, è che molto dipenderà dalla Juventus, già a corto di difensori e che dovrà fare una se non due operazioni nel reparto.

Fonte: gianlucadimarzio.com