Rinnovo di Alex Meret: offerta Napoli e ultimatum in corso

La situazione del rinnovo contrattuale di Alex Meret con il Napoli è ancora incerta. Il portiere, il cui contratto scade a giugno prossimo, non ha ancora preso una decisione definitiva, e le trattative sembrano in una fase di stallo. Titolare indiscusso sotto la guida di Antonio Conte, Meret ha saltato solo tre partite tra fine settembre e metà ottobre a causa di un infortunio agli adduttori. Da allora, è sempre sceso in campo, totalizzando 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 8 gol subiti e 7 clean sheet.

Il Napoli ha presentato un’offerta di rinnovo importante: un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus, segno evidente del valore che il club attribuisce al portiere classe 1997. De Laurentiis e la dirigenza sono determinati a confermare Meret come pilastro del progetto per il futuro.

Tuttavia, il tempo stringe. Secondo Il Mattino, il Napoli non intende negoziare ulteriormente e ha posto un ultimatum all’agente del giocatore, Federico Pastorello. Non si tratta di una rottura, ma di una richiesta di chiarezza. Nel frattempo, Meret sembra voler valutare altre opzioni sul mercato per capire se ci siano offerte più vantaggiose, lasciando aperto un margine di incertezza sul suo futuro.